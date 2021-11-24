Vali Canalp, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Canalp mesajında barış ve huzur kenti Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümünün büyük bir mutluluk ve gururla kutlandığını belirtti.

Milli Mücadele'nin, Türk milletinin en zor koşullarda dahi bağımsızlık ve egemenliğinden ödün vermeyeceğinin göstergesi olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele, milletimizin bir karış vatan toprağı için canını ve kanını esirgemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği bir kahramanlık destanıdır. Acılarla ve şehitlerin kanlarıyla yoğrulan bu topraklar, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde TBMM kuvvetlerince teslim alınarak bugünkü sınırlarımıza ulaşılmıştır. Böylece birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi şan ve şerefle dolu olan bu kadim kentimiz, 25 Kasım 1922 tarihinde tekrar vatan toprağı yapılmıştır. Sevinç, onur ve gururla kutladığımız kurtuluş günlerimiz aynı zamanda, gençlerimize, geleceği görmek için, geçmişi anlamak gerektiğine dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlerdir.

Yeni nesillerimize tarihimizi tüm gerçekliği ile anlatarak, atalarının ne gibi fedakarlıklarla bu kazanımları elde ettiklerini iyi idrak etmelerini sağlamalıyız. O günlerde vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz, bugün de aynı sevdayla, aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yüceltmek için çarpmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kutsal vatan topraklarımızın her bir karışı için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anarken, tüm Edirneli hemşerilerimin kurtuluş bayramını kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."