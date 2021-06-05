Vali Canalp; "Edirne'yi Yağlı Güreşte Olduğu Gibi Kürek Sporunda da Merkez Haline Getireceğiz" - Son Dakika

Edirne'yi yağlı güreşte olduğu gibi kürek sporunda merkez haline getirmek istediklerini söyleyen Vali Ekrem Canalp, Meriç nehrinde düzenlenen kürek yarışlarına katılarak, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve sporcularla birlikte ısınma turlarında kürek çekti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, Meriç nehrinde düzenlenen yarışların bir ilk olduğunu ve bu alanın uluslararası yarışların düzenlenecek bir potansiyele sahip olduğunu ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç nehrinde düzenlenen 1. Kürek Festivalinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Edirne 3 nehrin içinden geçtiği harika bir kombinasyona sahip olan bir şehrimiz. Edirne Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin içinden geçtiği ve bunların birleştiği, dünyada eşine az rastlanan güzelliklere sahibiz. Yapmamız gereken suyla barışık olmaktır, bu nedenle başlattığımız olduğumuz 3 nehir 1 şehir projemiz var, bu projeyi hep birlikte gerçekleştireceğiz ve haziran ayının sonlarında bu projenin temelini atacağız. Nehir üzerinde dünyanın en büyük lastik savaklı barajını yapacağız ve burada enerji üreteceğiz. Nehirlerimiz etrafına dünyanın en uzun bisiklet parkurunu yapacağız. Aynı zamanda kürek sporu içinde 2 km üzerinde kesintisiz uluslararası standartlarda düz bir parkurumuz olacak ve koruma altına alınan bu alanda kulüplerimize alanlar vereceğiz. Tüm bu çalışmalar Edirne'yi kürek sporunda da yağlı güreşte olduğu gibi merkez haline getirecek. Bu alanı Kürek Federasyonumuzla ortak bir çalışma ile uluslararası kürek yarışlarının yapıldığı bir yer haline getireceğiz. TED Kolejinin öncülüğünde Edirne'de bir ilk olan bu yarışların daha sonraki yıllarda devam etmesi geleneksel hale gelmesi için tüm gayretimizle çalışacağız. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Hanımefendi Dr Ayten Canalp kürek festivalinin açılışının ardından alanda kurulan stantları ziyaret ederek kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti.

Meriç nehrinde bu sene ilki düzenlenen 1. Kürek Festivali yarışlarına Fenerbahçe Spor Kulübü ve TED Koleji Kürek Takımı başta olmak üzere 12 takım katılıyor.