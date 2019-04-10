Vali Canalp, Görev Süresi Dolan Meclis Üyesi ve Muhtarlarla Buluştu
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, görev süresi dolan il genel meclis üyesi ve muhtarlarla bir araya geldi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: AA
Valisi Ekrem Canalp
, görev süresi dolan il genel meclis üyesi ve muhtarlarla bir araya geldi.
Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte göreve başladığı günden bu yana muhtarlar ve il genel meclis üyeleriyle birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.
İl genel meclis üyesi ve muhtarların halkın yararına çalışmalar yaptıklarını belirten Canalp, "Halkın teveccühü hangi noktadaysa, kime yönelikse o görevine devam eder. Halkımızın tercihi neyse hepimiz için saygı değerdir. Bu olayın bir yönüdür. Ama diğer yönüyle de muhtarlarımızla da biz 5 aydır bir çalışma yürüttük. Pek çok görevi, hizmeti beraberce yüklendik ve yürüttük. Her birisinin çok güzel gayreti ve çalışması oldu. Her ne kadar bu veda yemeği deniliyorsa da bizim açımızdan veda yemeği değil. Biz onlarla kurmuş olduğumuz irtibatı devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.
Vali Canalp, toplantının sonunda il genel meclis üyesi ve muhtarlara teşekkür plaketi verdi.
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