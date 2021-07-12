Vali Canalp, "Gurbetçi Vatandaşlarımıza İkramlıklarımızla Birlikte Aşı Hizmeti de Veriyoruz" - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, yaz tatillerini geçirmek üzere Kapıkule sınır kapısından yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşlarımız ile sohbet edip ikram noktası ve aşı uygulama noktasını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yurtdışından gelen vatandaşlarımızın ve giriş çıkış yapan tır şoförlerimizin aşılarını yaptırabilmesi amacıyla Kapıkule sınır kapısında kurulan aşı uygulama noktasını ziyaret eden Vali Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, aşılamanın önemine dikkat çekerek, kendilerine tanımlanan üçüncü doz aşılarını da buradaki aşı uygulama noktasında yaptırdılar.

Vali Canalp burada yaptığı açıklamada; "Kapıkule Sınır kapısından ülkemize girişlerinde gurbetçilerimizi rahat ettirmek en büyük arzumuzdur. Gurbetçilerimiz girişlerinde hangi hizmetlere ne şekilde ulaşabileceklerini gösteren bir hoş geldiniz broşürü ve ikramlıklar veriyoruz. Çay, kahve, soğuk su ve Osmanlı şerbetini gurbetçilerimizi bu sıcak havalarda biraz olsun rahat ettirebilmek amacıyla ücretsiz olarak sunuyoruz. En önemlisi de gurbetçilerimizin girişlerdeki bekleme süreleridir. Geçtiğimiz yıllarda saatleri bulan bekleme süreleri bu sene uygulamaya koyduğumuz yeni model ile birlikte yoğun ve verimli çalışma ile birlikte hızlı ve seri şekilde araç almak vasıtasıyla bekleme süresi 35-40 dakikaya kadar düştü" dedi.

Edirne'nin aşılamada ilk sıralarda yer aldığının altını çizen Vali Canalp; "Yurda girişte ikinci bir önemli hizmette aşı hizmetidir. Aşılarını olamayan gurbetçi vatandaşlarımız girişteki çadırda aşılarını olabilirler. Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabilir ve aşıdan sonraki bekleme sürelerini ise ikramlıklarımızdan alarak değerlendirebilirler. Aşılama çalışmalarında ilimiz yine en fazla yapılan iller arasında bulunmaktadır ve vatandaşlarımızı bu nedenle tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.