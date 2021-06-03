Vali Canalp, "Hayat Boyu Öğrenme Kursları ile Kadınlarımız Üretmeye ve Kazanmaya Devam Ediyor" - Son Dakika

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Hanımefendi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Paydaş kurumların katılımlarıyla "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Saraçlar caddesindeki stantların açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez Haziran ayının ilk haftası "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendi. Saraçlar caddesinde düzenlenen etkinlikte Hayat Boyu Öğrenme Haftası Konulu Ödüllü Slogan Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Ekrem Canalp tarafından verildi.

Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan Mehter takımının gösterilerinin ardından stantların açılışı gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp Hayat Boyu Etkinlikleri kapsamında; Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımlarıyla Hayat Boyu Öğrenme Haftasına ilişkin açılan sergi stantlarını tek tek dolaşarak yapılan ürünleri inceledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Açılan bu kurslarımız birkaç amaca birden hizmet ediyor, bunlardan bir tanesi 7' den 77' ye her yaştan insanımızı belli şekilde el becerilerini dışarıya vurabilecek kursları düzenlemek. Bizim Halk Eğitim Merkezleri olarak yapmış olduğumuz daha başka projemizde var. Bu da emeğim kazanıyor projesidir, bu projenin özelliği, bu yıl ve geçmiş yıllar boyunca halk eğitimden belli beceriler kazanmış bütün kursiyerlerimizi taradık ve onlarla birebir irtibata geçtik ve onların ürettikleri ürünleri değerlendirelim dedik. Bu şekildeki bağlantıları sağlamak suretiyle şu anda çok sayıda kadın kursiyer olmak üzere kendileri üretmeye ve kazanmaya başladılar. " dedi.

Edirne Halk Eğitim Merkezlerimizde 7'den 77'ye her yaşta, her insanın bilgi, ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenleniyor. Bu kapsamda Edirne Halk Eğitimi Merkezinde işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların katkılarıyla ilimizde 2020-2021 Eğitim- Öğretim yılı başlangıcından bugüne kadar genel, mesleki, sanatsal, okuma-yazma, destekleme ve yetiştirme kursları olmak üzere toplamda 922 kurs açılarak toplam 13. 162 vatandaşımıza hizmet verildi.