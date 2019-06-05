Vali Canalp 'hudut kartalları' ile bayramlaştı
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan sınırında bulunan Arda Bölüğü'ndeki askerlerle bayramlaştı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Valisi Ekrem Canalp
, Yunanistan
sınırında bulunan Arda Bölüğü'ndeki askerlerle bayramlaştı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı
münasebetiyle Şehit Üsteğmen Ersan Yenice
Hd. Bl. Mrk. (Arda Bölüğü) de düzenlenen törende hudut kartalları ile bayramlaştı. Törene, Vali Canalp ile birlikte Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Piyade
Albay Günay Yıldız, Tb. K. V. Yzb. Mustafa Kocapıçak ve Bl. K. Ütğm. İbrahim Özcan
katıldı. - EDİRNE
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