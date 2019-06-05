Son Dakika Haberleri: Vali Canalp 'hudut kartalları' ile bayramlaştı
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Vali Canalp 'hudut kartalları' ile bayramlaştı

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan sınırında bulunan Arda Bölüğü'ndeki askerlerle bayramlaştı.

Vali Canalp 'hudut kartalları' ile bayramlaştı, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Yunanistan sınırında bulunan Arda Bölüğü'ndeki askerlerle bayramlaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı münasebetiyle Şehit Üsteğmen Ersan Yenice Hd. Bl. Mrk. (Arda Bölüğü) de düzenlenen törende hudut kartalları ile bayramlaştı. Törene, Vali Canalp ile birlikte Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Piyade Albay Günay Yıldız, Tb. K. V. Yzb. Mustafa Kocapıçak ve Bl. K. Ütğm. İbrahim Özcan katıldı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Yunanistan, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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