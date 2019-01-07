Son Dakika Haberleri: Vali Canalp'in Köy Ziyaretleri

Vali Canalp'in Köy Ziyaretleri

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretlerine devam ediyor.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Çalışmalarına mesai saatleri öncesi çok erken saatlerde başlaması ile tanınan Canalp, hafta sonlarını da köy ziyaretlerine ayırıyor.

Edirne'nin tüm köylerini yerinde inceleyeceğini ve ziyaret edeceğini belirten Vali Canalp, köy ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Hasanağa, Menekşe Sofular, Büyükdöllük, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy, Suakacağı ve Muratçalı köylerini ziyarette bulundu.

Kendisini karşılayan köy sakinleriyle sohbet eden Vali Canalp, köy sakinlerinin ilettiği eksikleri not aldı, birim müdürlerine talimatlar verdi.

Canalp, köy sakinlerine kısa sürede belirtilen eksikliklerin giderileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Hasanağa, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
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