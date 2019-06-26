Son Dakika Haberleri: Vali Canalp kazada yaralananların yardımına koştu
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Vali Canalp kazada yaralananların yardımına koştu

1 saat önce

Edirne'de trafik kazasında yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği vatandaşlara, olay yerinden aracıyla geçen Vali Ekrem Canalp ve Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da yardımcı oldu.

Vali Canalp kazada yaralananların yardımına koştu, System.String[]
Edirne'de trafik kazasında yaralanan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği vatandaşlara, olay yerinden aracıyla geçen Vali Ekrem Canalp ve Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da yardımcı oldu.
Alınan bilgiye göre, Samet Sarıca'nın kullandığı 59 PG 165 plakalı otomobil, ilçe girişindeki ışıklı kavşakta, Sezai Kartal'ın idaresindeki 39 AN 816 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç devrilip, ters döndü. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Sarıca ve aracında yolcu olarak bulunan Nesibe Sevim ve Mert Sarıca ile diğer araçtaki Ömer Arslan ve Ayşe Kantar yaralandı.
Bu sırada, olay yerinden aracıyla geçen Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da yaralılarla ilgilendi ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:44 Kaynak: AA
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