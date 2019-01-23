Son Dakika Haberleri: Vali Canalp, Köylerdeki Sorunları Tek Tek Not Aldı

Vali Canalp, Köylerdeki Sorunları Tek Tek Not Aldı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyleri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Vali Canalp, Köylerdeki Sorunları Tek Tek Not Aldı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyleri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Ziyaret ettiği köylerde büyük bir ilgiyle karşılanan Ekrem Canalp, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Canalp, kendisine iletilen ihtiyaç ve sorunları tek tek not aldı. Ziyaretlerde vatandaşların sorunları kendilerine daha sağlıklı şekilde ilettiklerini belirten Ekrem Canalp, "Gitmiş olduğumuz her köyde, bazı ihtiyaçlar herkesi kapsıyor. Herkes için müşterek diyeceğimiz ihtiyaç ve talepler var. Bazen de her köyün kendine özel ve kendine özgü talep ve ihtiyaçları oluyor. İhtiyaçlara baktığımızda bunlardan birinin çok amaçlı salon olduğunu görüyoruz. Edirne'de belli büyüklüğe ulaşmış olan her köye çok amaçlı salonun büyük bir ihtiyaç olduğu bariz belli. Bu ihtiyacın da karşılanması gerekiyor. Salonların yapılması için muhtarında belli bir desteğe ihtiyacı vardı, bizde o desteği vermiş olacağız" dedi.

Köy muhtarları ve vatandaşlar, ziyaretlerinden ötürü Vali Canalp'e teşekkür etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

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