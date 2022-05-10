Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi

10.05.2022 16:34

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla düzenlenen Selimiye Meydanı'nın açılışını bizzat kendisinin yapmasını arzu ettiklerini belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla düzenlenen Selimiye Meydanı'nın açılışını bizzat kendisinin yapmasını arzu ettiklerini belirtti.

Meydanda tamamlanma aşamasındaki çalışmaları inceleyen Canalp, vatandaşlara düzenlemeyle ilgili görüşlerini sordu.

Vali Canalp, vatandaşlardan Edirne'nin önemli ve güzel bir meydan kazandığı dönüşlerini aldı.

Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Meydan Projesi ve Selimiye Camisi restorasyonunun aynı dönemde yapıldığını belirterek, her iki çalışmanın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirildiğini anımsattı.

Selimiye'ye yakışır çalışmalar yapıldığını aktaran Canalp, "Caminin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 70 bin metrekarelik bütün çevresini kuşatan çevre düzenlemesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılıyor. Buradaki toplam cami ve çevre düzenlemesinin maliyeti 300 milyonun üzerinde. Edirne'mize ve Selimiye'ye değer. Burada harcanan para Selimiye'yi bir yüz yıl daha estetiğine uygun, güvenli şekilde geleceğe taşıyacak." dedi.

Meydanın resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne'ye yapacağı bir ziyaret esnasında olmasını arzuladıklarını ifade eden Canalp, "Yapılmış olan çevre düzenlemesiyle ilgili bizim bir açılış planlamamız var. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız illeri ziyaret ediyor, Edirne'mizi de ziyaret edecek. Buradaki resmi açılışı da, kendi talimatı doğrultusunda yapılmış olan bir iş olması dolayısıyla kendi elleriyle yapması, hepimizin, Edirnelilerin ortak arzusudur." diye konuştu.

Canalp, Edirne Valisinin aynı zamanda Selimiye'nin de hizmetkarı olduğunu vurguladı.

Restoresi süren Selimiye Camisi'nde inceleme

Vali Canalp, meydandaki incelemesinin ardından restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'ne geçti.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Hamit Bulgurcu'dan bilgi alan Canalp, caminin ibadete ve ziyarete kapatılmadan restore edildiğine dikkati çekti.

Restorasyon kapsamında kubbeden minareye kadar her noktanın elden geçirileceğini vurgulayan Canalp, "Çalışmalarda baştan öngörmediğimiz başka hususlar ortaya çıkarsa bunlar da hiçbir şekilde ihmal edilmeksizin kurullardan yeniden izin almak suretiyle o kısımlarında restorasyonuna girişiyoruz. Değiştirilmesi gereken en ufak bir taş dahi olsa hiçbirisi gözden kaçırılmıyor. Tamamı tepeden tırnağa kontrol ediliyor ve restorasyon çalışmaları böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi
Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi
Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi
Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi

YORUMLAR
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VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ

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Kaynak: AA

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