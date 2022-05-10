VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ - Son Dakika
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VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ

10.05.2022 16:55

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımında sona gelinen 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi'nde incelemelerde bulundu.

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımında sona gelinen 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi'nde incelemelerde bulundu. Canalp, "Yapılan çevre düzenlemesi ile ilgili bizim bir açılış planlamamız var. Ancak bu açılışı, ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyareti yaptığı bir zamanda, kendi talimatlarıyla yapılmış olan bir iş olması dolayısıyla kendi ellerinden yapılmasını çok arzu ediyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürdürdüğü 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi'nde sona gelindi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. Bölgeye gelen turistlerle sohbet eden Canalp, düzenlemeyle ilgili görüşlerini aldı. Bosna Hersek'ten Edirne'ye gelen bir aile ile de sohbet eden Canalp turistlerin de Selimiye Camisi ve meydanının son halini çok beğendiğini söyledi. Vali Canalp, "Yapılan çevre düzenlemesi ile ilgili bizim bir açılış planlamamız var. Ancak bu açılışı, ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyareti yaptığı bir zamanda, kendi talimatlarıyla yapılmış olan bir iş olması dolayısıyla kendi ellerinden yapılmasını çok arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyaretlerini yaptıkları bir zamanda buradaki açılışı kendi elleriyle yapmış olacaktır" dedi.

'RESTORASYON TEPEDEN TIRNAĞA DEVAM EDİYOR'

Selimiye Meydanı'nın ardından Selimiye Camisi'nin içi ve bahçesinde devam eden restorasyon çalışmalarını da inceleyen Canalp, "Selimiye'nin restorasyonu ile ilgili en heyecan verici hususlardan biri şudur; biz temelinden başlıyoruz, kubbesi, minaresine, şadırvanı ve içme suyu depolarına kadar her şeyini yeniden restore ediyoruz. Restorasyon yapılırken de başlangıçta ön görmediğimiz farklı restorasyon ihtiyacı olan hususlar ortaya çıkarsa, bunları da hiçbir şekilde ihmal etmeksizin, kurullardan yeniden izin almak suretiyle o kısımların da restorasyonlarına girişiyoruz. Bunlardan bir tanesi kubbedir. Kubbe şu anda söküldüğü zaman ortaya tarihsel olarak hangi restorasyonlardan geçtiyse onlara ilişkin tarihsel kayıtlara da orada geriye doğru gitme imkanımız oldu. Minarelerin restorasyonunda da eğer herhangi bir şekilde değiştirilmesi gereken en ufak bir taş bile olsa hiçbirisi gözden kaçırılmıyor. Restorasyon çalışmaları tepeden tırnağa bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'SELİMİYE'Yİ GÜVENLE ZİYARET EDEBİLİRLER'

Selimiye Camisi'nde restorasyon sırasında ziyaretçilerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Canalp, "Restorasyon işi yaparken de burayı ziyaret eden insanların can güvenliğini sağlayan tedbirleri almakla mükellefiz. Buraya gelen her vatandaşımız Selimiye'yi ziyaret ederken, aynı zamanda buradaki inşa faaliyetinden dolayı herhangi bir zarar görmemesi gerekiyor. Bunun için de iç kısımda çalışmalar devam ederken, ibadet yapmış olduğumuz bu alanı, diğer alandan olabildiği kadarıyla güvenliği sağlayacak tedbirler alındı. Dolayısıyla insanlarımız Selimiye'yi gelip güvenle ziyaret edebilirler. Bir taraftan restorasyon devam edecek ama insanlarımız da Selimiye'yi ziyaret edebilecekler" dedi.

Canalp'in ziyaretinde restorasyon sırasında koruma altına alınan alanın da güvenlik çalışmalarının görselleri paylaşıldı.

VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ
VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ
VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ
VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ
VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ

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Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi Vali Canalp, Selimiye Meydanı'ndaki düzenleme çalışmalarını inceledi Son dakika haberi | Edirne Valisi Ekrem Canalp, 'Restorasyon Selimiye'yi bir yüzyıl daha güvenli ve estetiğine uygun şekilde geleceğe taşıyacak' Son dakika haberi | Edirne Valisi Ekrem Canalp, 'Restorasyon Selimiye'yi bir yüzyıl daha güvenli ve estetiğine uygun şekilde geleceğe taşıyacak'

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİ CANALP: SELİMİYE MEYDANI'NIN AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMASINI ARZU EDİYORUZ - Son Dakika
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