Vali Canalp, Tarihi Çarşıları Ziyaret Etti

Edirne Valisi Erkem Canalp, tarihi Selimiye Arastası ve Bedesten çarşılarını ziyaret etti.

Edirne Valisi Erkem Canalp, tarihi Selimiye Arastası ve Bedesten çarşılarını ziyaret etti.



Bedesten'deki 97 işyerini tek tek gezen Canalp, esnafın istek ve taleplerini dinledi. Tarihi çarşıdaki bir lokantaya giren Vali Canalp, burada yemek yiyen müşterilerle de sohbet etti.



Bir vatandaşın kuru fasulye yediğini gören Canalp, "İyi günler diliyorum, nasılsınız. Yemeklerin tadı nasıl, beğeniyor musunuz? Kuru fasulye yiyorsunuz tadı nasıl?" diye sordu.



Lokantanın aşçısı da kuru fasulyeyi güveçte yaptıklarını ve müşterilerinin beğendiğini ifade etti.



Vali Ekrem Canalp, çarşıdaki bir dönercideki Bulgaristan'dan gelen turistlerle de İngilizce konuştu.



Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi gölgesindeki Selimiye Arastası Çarşısı'nı da ziyaret eden Canalp, çarşının geleneği olan dua kubbesi altında esnaflarla dua edeceğini kaydetti. Canalp, burada esnafla sohbet etti ve çay içti.



Tarihi Arasta Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Ekrem Valimiz kentimize gelen valiler arasında esnafa en duyarlı olandır. Esnafımızın sıkıntılarını dinledi, tarihi çarşılarımızdan alışveriş yapan yerli yabancı turistlerle konuştu. Valimizi seviyoruz, üstün başarısı ve sempatisinin devamını diliyoruz. Her esnafın elin sıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sıkılmadık el bırakmayacağız' dediği cümleyi valimiz uyguluyor."



Edirne Tarihi Bedesten Çarşısı Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Fındıklı da devlet yöneticilerinin halkla iç içe olduğunu belirterek, "Devletimiz vatandaşın sorunlarını yerinde görerek en kısa zamanda çözüme ulaştırıyor. Valimiz içimizden biri bu vatandaşlarımızı da mutlu ediyor." dedi.



Tarihi çarşı esnaflarından Fatma Yüceer de Vali Canalp'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu ziyaretlerin devam etmesini istedi.



Vali Canalp'e ziyaretlerinde Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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