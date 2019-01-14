Vali Canalp'ten Havsa'ya Ziyaret
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Havsa ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Havsa
ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Canalp, ziyaret kapsamında ilk olarak Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi aldı.
Canalp, kaymakamlık ve belediye ziyaretinin ardından ilçede bulunan tekstil fabrikasını gezdi.Fabrika yöneticilerinden bilgi alan Canalp, işçilerle de sohbet etti.
Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığın'da da incelemelerde bulunan Canalp'e ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:57 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi