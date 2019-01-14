Son Dakika Haberleri: Vali Canalp'ten Havsa'ya Ziyaret

Vali Canalp'ten Havsa'ya Ziyaret

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Havsa ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Canalp'ten Havsa'ya Ziyaret, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Havsa ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, ziyaret kapsamında ilk olarak Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi aldı.

Canalp, kaymakamlık ve belediye ziyaretinin ardından ilçede bulunan tekstil fabrikasını gezdi.Fabrika yöneticilerinden bilgi alan Canalp, işçilerle de sohbet etti.

Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığın'da da incelemelerde bulunan Canalp'e ziyaretinde kurum müdürleri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:57 Kaynak: AA

Ömer Turgut Oğuz, Ekrem Canalp, Edirne, Havsa, Güncel
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