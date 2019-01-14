Vali Canalp'ten Köy Ziyaretleri

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, köy sakinlerinin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Havsa
ilçesine bağlı köyleri ziyaret etti.
Edirne Havsa ilçesinde esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek sohbet eden Vali Canalp, ilçeye bağlı tüm köylerinde ziyaretlerde bulundu.
Kuzucu köyüyle başladığı ziyaretlerde köy kıraathanelerinde köylülerle bir araya gelen Canalp, köy sakinlerinin ortak olan dere yataklarının ıslah edilmesi, kanalizasyon alt yapılarının iyileştirilmesi, çok amaçlı etkinlik salonlarının inşa edilmesi, ara bağlantı yollarının asfaltlanması ve köprü yapımı gibi taleplerini dinledi, not aldı.
Bölgede meyve - sebze ve diğer tarım ürünlerinin üretimini artırmak için atılması gereken adımları anlatan Vali Canalp, aşırı yağışların olduğu dönemlerde taşan dere yataklarında incelemelerde bulundu.
Vali Canalp'e Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Edirne Jandarma
Komutanı Alparslan Doğan ve kurum müdürleri katıldı.