Vali Canalp trafik uygulamalarını denetledi
1 saat önce
Edirne Valisi Ekrem Canalp, İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:51 Kaynak: İHA
Valisi Ekrem Canalp
, İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü
trafik ekiplerince Ramazan Bayramı
öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.
Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlere katılan Vali Canalp, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, çeşitli uyarılarda bulundu. Keşan
ilçesine bağlı Kılıçköy
köyündeki denetim noktasına gelen Canalp, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Canalp, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için bilgilendirdi. - EDİRNE
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