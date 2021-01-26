Vali Canalp, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak'ı makamında kabul etti - Son Dakika

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Ocak ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek gümrük çalışanlarının gününü kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ocak da Vali Canalp'e teşekkür etti.