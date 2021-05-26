Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı - Son Dakika

Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı

26.05.2021 17:20
Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı, System.String[]

Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 43'ünün gerçekleştiği Edirne'de, Vali Ekrem Canalp geleneksel yöntemlerle yapılan çeltik ekimine katıldı.

Türkiye'de çeltik üretiminin yüzde 43'ünün gerçekleştiği Edirne'de, Vali Ekrem Canalp geleneksel yöntemlerle yapılan çeltik ekimine katıldı. Burada çeltik tarlasına giren Vali Canalp sembolik olarak serpme yöntemi ile çeltik ekimi yaptı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesi Kumdere köyünde eğimli arazilerde damlama sulama ile üretimi yapılacak olan çeltik ekimine katılarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Canalp il genelinde başlatılan örnek uygulama ile damlama sulama tekniği ile mevcut ekim alanlarına ilave olarak 930 dönüm çeltik alanı daha kazanılacağını söyledi.

İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde düzenlenen damla sulama ile çeltik ekim uygulamasına Vali Ekrem Canalp'in yanı sıra İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Atilla Bayazıt ve çeltik üretimi yapan çiftçiler katıldı. Vali Canalp damlama sulama ile çeltik ekimi yapan üretici Ekrem Ege ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Atilla Bayazıt'tan yapılacak ekim hakkında bilgiler aldı. Ekim yapan çiftçiler ile birlikte tohumları yükleyen Vali Canalp daha sonra traktör ile çeltik ekimi yaptı.

Vali Ekrem Canalp çeltik ekimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu sene ilimizde örnek bir uygulama başlatarak damlama sulama tekniği ile çeltik üretimi yapmak üzere ekim yapıyoruz. Bu uygulama ile 930 dönüm daha çeltik alanı kazanacağız. 930 dönüm küçük bir alan değil, bir başlangıç olarak yeni bir model için hiç de küçük bir alan değil. Şu ana kadar Türkiye'de çeltik ekimi yapabilmek için düz bir alana ihtiyaç vardı. Buda çeltik alanı yapılabilecek alanları kısıtlı bir alana sıkıştırıyor. Bu yeni metot ve yöntemle, damla sulama yöntemiyle nispeten daha az eğimli alanlarda tava yapmaya gerek kalmadan daha az su kullanarak çeltik ekimi yapılabiliyor. Daha az su ile çeltik üretimi yapılabilecek. İlimizde ve ülkemizde bu şekildeki örnek uygulamalarla çeltik ekim alanlarını genişletebilmek mümkün. Türkiye'de yemiş olduğumuz iki kaşık pirincin bir kaşığı ilimizde üretiliyor. Edirne'de bu şekilde çeltik ekim alanlarının artırılması ile geleceğe yönelik muazzam bir adım atmış olacağız. Bu şekilde tarım alanlarında daha az su ile daha verimli tarım yapmamızı sağlayacak ve ülkemiz ilimiz tarımsal ekonomisine katkı sağlayacaktır" dedi.

Vali Canalp yapılan çeltik ekiminin ardından Kumdere köyünde bulunan meyve bahçesinde incelemelerde bulundu. Vali Ekrem Canalp, daha sonra İpsala sınır kapısı yakınlarında geleneksel yöntemlerle yapılan çeltik ekimine katılarak ekim çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Burada çeltik tarlasına giren Vali Canalp sembolik olarak serpme yöntemi ile çeltik ekimi yaptı. - EDİRNE

Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı
Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı
Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı
Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı

Ekrem Canalp, Türkiye, Edirne, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Canalp, Türkiye'nin çeltik ambarı ilçede çeltik ekimi yaptı - Son Dakika Ekonomi


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