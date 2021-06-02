Edirne'ye uluslararası standartlarda kamu hizmeti - Son Dakika

Edirne'ye uluslararası standartlarda kamu hizmeti

Vali Canalp: "Vatandaşlarımız Uluslararası Kalite Standartlarında kamu hizmeti alacak"

EDİRNE - 186 yıllık köklü bir geçmişe sahip İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri yeni konsepti ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın ufuk projelerinden biri olan 'Konsept Nüfus Müdürlüğü' Edirne Valiliği binasında ve tüm ilçelerde hizmete açıldı.

6 ay gibi kısa bir süre içerisinde özverili ve titiz bir çalışma ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez, Keşan, Uzunköprü, İpsala, Havsa, Meriç, Enez, Süloğlu ve Lalapaşa ilçe nüfus müdürlüklerimizde toplam 1230 m2 alan tamamıyla yenilenerek "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" oluşturuldu.

Valilik hizmet binasında açılışı yapılan İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlükleri açılış törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan altı ay önce başlatılan yeni konsept çalışması ile biz de merkez ve ilçelerimizde çalışmalara başladık. İçişleri Bakanlığımızdan finansmanın yarısını temin ettik ve geri kalan yarısını Valilik olarak karşılamak suretiyle merkez ve ilçelerimizin tamamını yeni konsepte göre dizayn etmiş olduk. İlçelerimizin tamamı bekleme salonları, donanımları ve çalışma alanları ile dört dörtlük olarak yeniden yapıldı. Projelendirilmesi de dahil olmak üzere bu çalışmalarımızı 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaptık. Edirne'de önümüzdeki dönemde kamu hizmetleri veren bütün kurumlarımız uluslararası kalite standartlarına uygun kamu kurumları haline gelecek. Bu yeni yaptığımız konseptin hayırlı olmasını diliyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Merkez ve ilçelerdeki Nüfus Müdürlükleri hizmete açıldı. Açılışın ardından Vali Ekrem Canalp ve davetliler, İl ve Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunarak, İl Müdürü Meltem Bal'dan bilgiler aldı.