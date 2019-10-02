Vali Canalp ve minik öğrenciler yaya güvenliği için sahaya çıktı

Türkiye genelinde bugün yapılan '2 Ekim'de hepimiz yaya geçitlerindeyiz' farkındalık etkinlikleri kapsamında, Edirne'de Selimiye Camisi önünde Vali Ekrem Canalp ve minik öğrenciler yaya güvenliği için sahaya çıktı.



Tarihi Selimiye Camisi'nin önünde kavşak güzergahında düzenlenen '2 Ekim'de hepimiz yaya geçitlerindeyiz' etkinliği kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü personelleri öğrencilere kırmızı düdük, şapka ve bilgilendirici broşür dağıtımı gerçekleştirdi.



"Edirneli sürücülere kurallara uydukları için teşekkür ediyorum"



Edirne Valisi Ekrem Canalp, program kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, temel amacın trafikte insan sağlığını korumak olduğunu vurgulayarak, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Edirne'nin sürücüleri kurallara uyan en iyi illerden bir tanesiyiz şu anda. Ben kendim şahsen de gözlemle imkanım bulunuyor. Çok az kurallara uymayan olsa da bu tarz farkındalık etkinlikleri ile onlarda kurallara uyuyorlar. Bundan dolayı da Edirne'nin bütün sürücülerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Programa Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alparslan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. - EDİRNE