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Vali Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BURSA
6 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:46 Kaynak: AA
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.
Vali Canbolat, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
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