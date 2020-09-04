Vali Canbolat: Bursa'da vaka sayısı artıyor - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen 'Covid­19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' konulu genelge doğrultusunda, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Vali Canbolat, Bursa'da koronavirüs vaka sayısının arttığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine, 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' başlıklı genelge gönderildi. Genelge doğrultusunda, Bursa ve ilçelerinde denetim başlatıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da İnegöl'deki denetimlere katıldı. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da beraberinde bulunduğu Vali Canbolat, taksi ve toplu taşıma araçları ile esnafı denetledi. Denetim sırasında polis ekipleri de vatandaşların maske kullanımını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti. Kurallara uymayan vatandaşlara ceza uygulandı.

'İLİMİZDE VAKA SAYISI ARTIYOR'Koronavirüse karşı esnaf ve vatandaşları uyaran Bursa Valisi Yakup Canbolat, kurallara uymayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Vali Canbolat, "Temizlik kurallarına bütün vatandaşlarımız hem iş yerinde hem ev şartlarında hem de mahalle şartlarında dikkat etmeli. İlimizde maalesef vaka sayısı artıyor, riskli illerden bir tanesi. Sadece yasaklarla, konulan kurallarla bunu çözmemiz mümkün değil. Vatandaşın sağduyulu davranması, basiretli davranması ve titiz davranmasından geçiyor bu iş. Bu bir toplumsal görev. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.'BULAŞINANA NEDENİ DÜĞÜN VE CEMİYETLER'

El birliğiyle koronavirüsü en alt noktaya indireceklerini belirten Canbolat, "Genel şartlar itibariyle de ilçe kaymakamımıza da belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. İlçede bir farkındalık, duyarlılık oluşmuş. Daha fazla duyarlılık bekliyoruz. Özellikle düğünler ile ilgili çıkan genelgeyi biliyorsunuz, artık düğünlerde yemek işi yasaklandı. Kına gecesi yasaklandı, sokak ve köy düğünleri, sünnet düğünleri yasaklandı. İlimizdeki en fazla bulaş olaylarına rastladığımız vakalar, düğün, kına gecesi, taziye ziyaretleri kapsamında görülüyor. Dolayısıyla cenazesi olan, taziyesi olan, düğünü olan hemşehrilerimizden de şunu rica ediyoruz; Tedbirlere uyalım, kurallara uyalım. Bir mutlu günümüzü paylaşırken, birilerini hasta hale getirmeyelim. Dolayısıyla herkesten sağduyu bekliyoruz, fedakarlık, titizlik bekliyoruz. İlimizde inşallah el birliği ile bu hastalığı en alt seviyeye indirme noktasında gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.