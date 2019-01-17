Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat Bursa Kent Konseyi'nde

Vali Canbolat Bursa Kent Konseyi'nde

1 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kent Konseyi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Canbolat Bursa Kent Konseyi'nde, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kent Konseyi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak tarafında karşılanan Vali Yakup Canbolat, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Necati Şahin, Bilal Şengüloğlu, Hasan Özlükurt, Mecbure Altın, Hatice Temel, Serap Özbay, Rıdvan Çiçek ile Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Çakalıoğlu ile tek tek tokalaştı. Bursa Kent Konseyi Başkanlık ofisine geçen Vali Yakup Canbolat'a Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

Daha sonra beraberindekilerle Vali Yakup Canbolat, Çekirge Çalışma Grubu ile Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu'nun toplantılarına katıldı. Engelliler Meclisi'nin resim atölyesini de ziyaret eden Vali Canbolat'a, engelli ressamlar tarafından yapılan tablo hediye edildi.

Ziyaretin sonunda Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Vali Yakup Canbolat'a cam plaket hediye etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Mahmut Turunç, Kent Konseyi, Bursa, Güncel
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