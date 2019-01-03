Vali Canbolat'dan Annesine Duygusal Veda
27 dakika önce
Vali Canbolat'dan annesine duygusal vedaBURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vali Canbolat'dan annesine duygusal veda
BURSA - Bursa
Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nezaket Canbolat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vali Canbolat, annesinin ardından sosyal medyadan Necip Fazıl
'lı duygusal bir paylaşımda bulundu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın annesi Nesaket Canbolat, gece saatlerinde tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vali Canbolat, sosyal medya hesabından anneasi Nezaket Canbolat'a Necip Fazıl'ın "Anneciğim" isimli şiir ile duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:13 Kaynak: İHA
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