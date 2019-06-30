Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutladı
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Vali Canbolat, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutladı

1 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Canbolat, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nı kutladı, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Yakup Canbolat, yayımladığı mesajda, "1923 Birinci İzmir İktisat Kongresi çalışmaları sırasında hazırlanan, 19 Nisan 1926 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferidir. Yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyeti bu yasanın yürürlüğe girmesi ile son bulmuştur. Kabotaj Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincini insanımıza aşılamış ve denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Bugün, güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ve büyüyen deniz ticaret filosuyla uluslararası rekabete açık denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artmaktadır. Özellikle son dönemlerde tüm sektörlerde yapılan yatırımlarla gösterilen büyüme ve ilerleme hamlesi, denizcilik sektöründe de sergilenerek, ülkemizin uluslararası denizcilik pazarından aldığı payın daha da artmasına yönelik gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. Bu güzel vatanımızı denizleri, dağları ve tüm güzellikleri ile birlikte gelecek nesillere daha gelişmiş olarak bırakmak anlayışıyla, her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, Türk denizciliğinin gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyor, hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
İzmir, Denizcilik, Bursa, Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Güncel
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