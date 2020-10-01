Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı - Son Dakika

Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Kestel'de pandemi denetimlerine katıldı.

Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı, System.String[]

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Kestel'de pandemi denetimlerine katıldı. Kestel'in virüs vak'alarının en düşük olduğu ilçelerden biri olduğunu belirten Vali Canbolat, şehir içi ulaşımda HES kodu mecburiyeti geldiğini ve karantina kurallarına uymayanların polis nezaretinde KYK yurdunda müşahede altına alındıklarını hatırlattı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat öncülüğünde yapılan denetimlere, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İl Sağlık Müdürü Ömer Kaşıkçı ve ilgili kurumlar katıldı. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının kontrol edildiği denetimde, Bursa Valisi Canbolat vatandaşlarla sohbet edip, esnafları da ziyaret etti. Bursa'da vak'a sayısının az olduğu ilçeler arasında Kestel'in en başlarda olduğunu söyleyen Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde 81 ilde valilerimiz, kaymakamlarımız, diğer birim amirlerimiz ve denetim ekiplerimiz ile birlikte Türkiye genelinde büyük bir denetim yapılıyor. Bizlerde bugün Kestel ilçemizde denetim gerçekleştiriyoruz. Gelinen noktada her zaman vurguladığımız bir husus var, bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Burada sadece alınan kararlar, konulan yasaklarla değil, vatandaşımızın alınan tedbirlere uyması üç temel kural dediğimiz mesafe, hijyen ve maske kuralına uyulmasını istiyoruz. Kestel İlçemiz salgın rakamların en düşük olduğu İlçelerimizden birisidir. Kestel için rahatlıkla söyleyebilirim ki, salgın başından itibaren bu konuda oldukça hassas davranan ilçelerimizden biridir" dedi.

Şehir içi ulaşımda HES kodu

Şehir içi taşımacılıkta ve konaklama tesislerinde HES kodu mecburiyeti getirildiğinin altını çizen Vali Canbolat, "Tedbirleri doğru uygularsak, herkes kurallara uyarsa bu hastalığı millet olarak daha çabuk yeneceğiz. Bu süreçte yeni kurallar da hayata geçti. Bu yeni kurallardan biri de HES uygulaması. Biz kamu kurum ve kuruluşlarına HES Kodu uygulamasını mecbur hale getirmiştik. Dün itibariyle İçişleri Bakanlığımızdan çıkan genelge kapsamında şehiriçi taşımacılık ve konaklama tesislerinde de HES Kodu uygulaması, zorunluluğu getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Karantina kurallarına uymayanlar için KYK yurdu hazırladık"

Son günlerde çok sayıda pozitif vakanın karantina kurallarına uymadığını belirten Vali Canbolat, "Pozitif vak'a olup evde tedavi gören, ama evde durmayan hastalarımız var. Bu hastalara hem idari işlem, hem adli işlem yapıyoruz. Aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bir yurt hazırladık. Sokakta olduğunu tespit ettiğimiz vak'aları polis marifetiyle bu yurtlara götürüyoruz. Herkes kurallara uymalı" diye konuştu.

Herkesin kendini denetlemesinin en önemli husus olduğunu söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve maske kullanımına dikkat çekerek, kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında herkesin kendini denetlemesi burada önemli olan husustur. Herkes kendini denetler ise, maskesine, mesafesine, temizliğine dikkat ederse bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini, kendi sevdikleri için, çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı
Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı
Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı
Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı
Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı
Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı

HES kodu, Kestel, Bursa, HES, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü önlemeye yönelik geliştirilen burun spreyinin güvenli olduğu raporlandı Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna kattı Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor Tartışma yaratan vaka sayısı sözlerinin ardından Bakan Koca'dan yeni açıklama: Ulusal çıkarlar korunuyor         
16:45
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu Son Dakika: Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı! Transferi Vecihi videosu ile duyurdu         
15:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "idam" açıklaması: Düzenleme bana gelirse onaylarım         
15:23
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2 milyar 803 milyon dolar azaldı         
14:55
TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi TBMM destek mesajı verdi! Özel oturuma sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi davet edildi         
14:28
Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı         
13:48
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 17:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei