Vali Canbolat, Kestel'de korona virüs denetimine katıldı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Kestel'de pandemi denetimlerine katıldı. Kestel'in virüs vak'alarının en düşük olduğu ilçelerden biri olduğunu belirten Vali Canbolat, şehir içi ulaşımda HES kodu mecburiyeti geldiğini ve karantina kurallarına uymayanların polis nezaretinde KYK yurdunda müşahede altına alındıklarını hatırlattı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat öncülüğünde yapılan denetimlere, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Önder Tanır, İl Sağlık Müdürü Ömer Kaşıkçı ve ilgili kurumlar katıldı. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının kontrol edildiği denetimde, Bursa Valisi Canbolat vatandaşlarla sohbet edip, esnafları da ziyaret etti. Bursa'da vak'a sayısının az olduğu ilçeler arasında Kestel'in en başlarda olduğunu söyleyen Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde 81 ilde valilerimiz, kaymakamlarımız, diğer birim amirlerimiz ve denetim ekiplerimiz ile birlikte Türkiye genelinde büyük bir denetim yapılıyor. Bizlerde bugün Kestel ilçemizde denetim gerçekleştiriyoruz. Gelinen noktada her zaman vurguladığımız bir husus var, bu hastalığı hep birlikte yeneceğiz. Burada sadece alınan kararlar, konulan yasaklarla değil, vatandaşımızın alınan tedbirlere uyması üç temel kural dediğimiz mesafe, hijyen ve maske kuralına uyulmasını istiyoruz. Kestel İlçemiz salgın rakamların en düşük olduğu İlçelerimizden birisidir. Kestel için rahatlıkla söyleyebilirim ki, salgın başından itibaren bu konuda oldukça hassas davranan ilçelerimizden biridir" dedi.

Şehir içi ulaşımda HES kodu

Şehir içi taşımacılıkta ve konaklama tesislerinde HES kodu mecburiyeti getirildiğinin altını çizen Vali Canbolat, "Tedbirleri doğru uygularsak, herkes kurallara uyarsa bu hastalığı millet olarak daha çabuk yeneceğiz. Bu süreçte yeni kurallar da hayata geçti. Bu yeni kurallardan biri de HES uygulaması. Biz kamu kurum ve kuruluşlarına HES Kodu uygulamasını mecbur hale getirmiştik. Dün itibariyle İçişleri Bakanlığımızdan çıkan genelge kapsamında şehiriçi taşımacılık ve konaklama tesislerinde de HES Kodu uygulaması, zorunluluğu getirilmiştir" şeklinde konuştu.

"Karantina kurallarına uymayanlar için KYK yurdu hazırladık"

Son günlerde çok sayıda pozitif vakanın karantina kurallarına uymadığını belirten Vali Canbolat, "Pozitif vak'a olup evde tedavi gören, ama evde durmayan hastalarımız var. Bu hastalara hem idari işlem, hem adli işlem yapıyoruz. Aynı zamanda Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bir yurt hazırladık. Sokakta olduğunu tespit ettiğimiz vak'aları polis marifetiyle bu yurtlara götürüyoruz. Herkes kurallara uymalı" diye konuştu.

Herkesin kendini denetlemesinin en önemli husus olduğunu söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Sosyal mesafeye, hijyen kurallarına ve maske kullanımına dikkat çekerek, kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Aslında herkesin kendini denetlemesi burada önemli olan husustur. Herkes kendini denetler ise, maskesine, mesafesine, temizliğine dikkat ederse bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini, kendi sevdikleri için, çevresindeki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA