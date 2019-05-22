Vali Canbolat'tan Başkan Erdem'e Ziyaret

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Turgay Erdem, Vali Canbolat'a Nilüfer hakkında bilgi verdi. Kaymakamlık ile ortak projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Erdem, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.



Vali Yakup Canbolat da Turgay Erdem ve ekibine çalışmalar diledi. Ziyaret sonunda Başkan Turgay Erdem, Vali Canbolat'a günün anısına çini vazo hediye etti. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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