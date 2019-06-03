Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat'tan bayram mesajı
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Vali Canbolat'tan bayram mesajı

1 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Canbolat'tan bayram mesajı, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Canbolat mesajında, milletçe güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dargınların barıştığı, kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.
Manevi ve milli günlerin, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, güzel duygu ve düşüncelerin en üst seviyeye çıktığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının katmerleştiği, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı en güzel fırsat zamanları olduğunu vurgulayan Canbolat, "Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramlar, taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlanmalı, özelikle bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız." ifadesini kullandı.
Canbolat, şunları kaydetti:
"Birçok konuda bölgesine önder ve örnek olan Bursalı hemşehrilerimin, bu bayramda da yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, gazilerimizi, şehit yakınlarımızı ve yetiştirme yurtlarında kalan yavrularımızı yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. Çünkü onlara, bu hayatta yalnız olmadıklarını hissettirmek, anne, baba ya da çocuk sevgisini bayram sıcaklığında yaşatmak, hepimiz için bir insanlık görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:18 Kaynak: AA
Bursa, Ramazan Bayramı, Güncel
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