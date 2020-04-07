Vali Canbolat'tan Berat Gecesi mesajı - Son Dakika

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Berat Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berat Gecesini tebrik eden Canbolat, dua ve tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı bu gecenin, manevi dünyaların aydınlanması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Canbolat, Berat Gecesinin inananlar için bir arınma ve yeniden başlangıç fırsatı olduğunu kaydederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin ve tüm insanlığın her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasını, Ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış gönüllerle girebilmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.