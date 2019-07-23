Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlaması
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Vali Canbolat'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlaması

1 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Canbolat'tan Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlaması, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir.

Demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında ise toplumun haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın gelmektedir. Basının, haber verme, denetleme yapma, kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatma, kamuoyu oluşturma, yanlışlıkları sorgulama görevleri bulunmaktadır. Dolayısıyla basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak, eleştiri sınırlarını aşan, gerçeği yansıtmayan bilgiler ve mesnetsiz iddialarla haber ve yorum yapılmasının, basının güvenilirliğine zarar vereceği de açıktır.

Görüyoruz ki geçmişten günümüze memnuniyet verici bir gelişme içinde olan basınımız,gerek ülkemizin gerekse Bursa'mızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında duyarlılıkla hareket etmekte ve üstlendiği sorumlulukları başarıyla yerine getirmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, özveri ile çalışan tüm basın camiasına ve ilimizde geniş ve başarılı bir kadroyla hizmet verenbasın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Görevleri sırasında yaşamlarını yitiren basın çalışanlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda görevlerine devam etmekte olan değerli basınımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak tüm basın mensuplarımıza sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum." - BURSA
Bursa Valiliği, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:38 Kaynak: İHA
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