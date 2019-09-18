Vali Canbolat'tan "Gaziler Günü" mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat, şehitlerin nurlanmış, gazilerin ise onurlanmış askerler olarak nitelendirildiğini belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki önemini, gazi unvanını alan Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, 'Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım' diyerek ifade etmektedir. Vatan için, bayrak için, hürriyet için, ezan için tereddüt etmeden bizler rahat edelim diye canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerimiz milletimizin şeref abideleridir. Gazilerimizin kalbimizdeki yeri apayrıdır. Biz onlara imrenen gözlerle bakıyoruz. Gazilerimizin gözlerindeki ışıltı bizleri tarihimizin derin destanlarına alıp götürmektedir.

Değerli gazilerimiz; unutmayınız ki emanetiniz, emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın, bu emanete sizlerin sahip çıktığı gibi bizler de sahip çıkacağız ve namerdin elini değdirmeyeceğiz bu vatana, bu ay yıldızlı bayrağa... Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi tekrar rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."