Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat'tan Karacabey'e Övgü

Vali Canbolat'tan Karacabey'e Övgü

28 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat önceki gün gerçekleştirdiği ziyarette, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Canbolat'tan Karacabey'e Övgü, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey'in özellikle son yıllardaki dönüşüm hamleleriyle her alanda ciddi bir atılıma sahne olduğunu anımsatarak, ilçenin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi. Başkan Özkan da Karacabey'in tarım, turizm ve teknoloji anlamındaki atılımları ve marka değerleri ile uluslararası platformlarda adından söz ettirmeye devam ettiğini kaydetti.

İlçede gerçekleştirdiği ziyaretlerin ilkini belediyeye ayıran Vali Canbolat, Başkan Ali Özkan ve daire müdürlerinin yanı sıra ilçe protokol üyeleriyle de buluştu.

Gerçekleşen ziyarette, Karacabey'in eşsiz doğal ve tarihi güzelliklerine değinen Canbolat, bu anlamda Başkan Özkan'dan detaylı bilgiler aldı.

Karacabey'i güzel günler bekliyor

Karacabey'in özellikle son yıllarda her alanda ciddi bir atılıma sahne olduğunu anımsatan Canbolat, ilçenin özellikle devlet tarafından yapılan İstanbul- İzmir Otoyol projesinin merkezi noktasında bulunması, merkez-kırsal ayırt etmeden yapılan dönüşüm çalışmaları ve TEKNOSAB gibi büyük ölçekli yatırımlar sayesinde, geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi. Vali Canbolat, Karacabey'e desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Karacabey uluslararası ölçekte adından söz ettiriyor

Belediye Başkanı Ali Özkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Özkan konuşmasında, "Bursa'nın parlayan yıldızı konumuna gelen Karacabey, geçmişte sadece tarım ile anılan bir kentken; bugün itibariyle tarım, turizm ve teknoloji anlamındaki atılımları ve marka değerleri ile ulusalın da ötesine geçerek, uluslararası platformlarda adından söz ettiriyor. Bununla ilgili sizlerin de hassasiyeti ile önümüzdeki süreçte daha verimli çalışmalara imza atacağımıza eminim'' ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:39 Kaynak: Bültenler

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