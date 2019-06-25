Vali Canbolat’tan patent çalışmalarına tam destek
30 dakika önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, marka ve patent bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Uluslararası Patent Birliği'ne (UPB) tam destek verdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38
Valisi Yakup Canbolat, marka ve patent bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Uluslararası Patent Birliği'ne (UPB) tam destek verdi. İki kurum ortak projeler üretmek için bir araya gelecek.
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