Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat’tan patent çalışmalarına tam destek
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Vali Canbolat’tan patent çalışmalarına tam destek

30 dakika önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, marka ve patent bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Uluslararası Patent Birliği'ne (UPB) tam destek verdi.

Vali Canbolat’tan patent çalışmalarına tam destek, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, marka ve patent bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Uluslararası Patent Birliği'ne (UPB) tam destek verdi. İki kurum ortak projeler üretmek için bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:38 
Bursa, Ekonomi
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