Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret - Son Dakika

Vali Canbolat'tan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ZiyaretTophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Vali Yakup Canbolat, BEBKA tarafından finanse edilen "Dijital Dönüşüm; Akıllı Fabrikalar ve Akıllı Binalar" projesi kapsamında PLC Kontrol Sistemleri, Pnömatik-Elektropnömatik, İleri Robot Sistemleri Uygulamaları, Otomatik Üretim, Akıllı Bina Teknolojileri, Pano Montaj ve Tasarım Atölyelerinin açılışına katılarak dersliklerde incelemelerde bulundu.