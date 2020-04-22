Vali Canbolat'tan videokonferans ile

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir ilkokul öğrencisi ile videokonferans gerçekleştirdi.

Bursa Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Vali Canbolat'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak üzere Kükürtlü Ticaret Sanayi Odası İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Kırcal ile videokonferans yoluyla görüşme gerçekleştirdiği paylaşıldı.

23 Nisan'da makam koltuklarının çocuklara devredilmesi geleneğini de ihmal etmeyen Vali Canbolat, görüşme sırasında koltuğunu temsili olarak Kırcal'a devretti.