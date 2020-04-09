Son Dakika › Güncel › Vali Canbolat Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı - Son Dakika
Vali Canbolat Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı
6 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Canbolat, teşkilatın Türk milletinin nezdinde 175 yıldır huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu ifade etti.
Polis teşkilatının vazifesini en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceğine inandığını kaydeden Canbolat, zor günlerde görevleri başında olan polislere aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat temennisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:22 Kaynak: AA
Son Dakika Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı