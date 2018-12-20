Vali Canbolat, Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti
13 saat önce
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.
Bursa
Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
'yı makamında ziyaret etti.
Balıkesir Valiliğindeki ziyarette, Canbolat Valilik Şeref Defterini imzaladı, ardından Yazıcı ile birlikte makam odasına geçti.
Yazıcı, ziyaretleri için Vali Canbolat'a teşekkür etti.
Vali Canbolat ise Balıkesir'de olmaktan, Balıkesir Valisini ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: AA
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