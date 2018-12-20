Son Dakika Haberleri: Vali Canbolat, Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti

Vali Canbolat, Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti

13 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Canbolat, Vali Yazıcı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.


Balıkesir Valiliğindeki ziyarette, Canbolat Valilik Şeref Defterini imzaladı, ardından Yazıcı ile birlikte makam odasına geçti.

Yazıcı, ziyaretleri için Vali Canbolat'a teşekkür etti.


Vali Canbolat ise Balıkesir'de olmaktan, Balıkesir Valisini ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:47 Kaynak: AA

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