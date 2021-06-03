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Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı - Son Dakika

Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı

03.06.2021 09:15

Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı Rize Valisi Kemal Çeber: "Türkiye'nin en yoğun sosyal hareketliliği şuan Rize'de;

Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı

Rize Valisi Kemal Çeber: " Türkiye'nin en yoğun sosyal hareketliliği şuan Rize'de; Aman aman buna dikkat edelim"

"Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz"

"Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometre kare alanda ticari, sosyal hayatını yürütüyorsa biz 10 bin kişi olarak 3 kilometrekare içerisinde bunu yürütüyoruz"

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi iyi bir noktaya getirdi ama hala yeterli noktada değiliz"

RİZE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıkladığı Korona virüs vaka haritasında Rize'de 100 bin kişide görülen vaka sayısının 72,92'ye gerilemesi ve geçtiğimiz haftalara oranla vaka sayılarında yüzde 36,1'lik düşüş yaşanması tüm Rizeliler'i olduğu gibi Vali Kemal Çeber'i de memnun etti.

Rize Valisi Kemal Çeber, Rizelileri'n salgınla mücadelede kurallara uyduğunu ve buna bağlı olarak vaka sayılarındaki düşüşün yaşandığını belirterek uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Çeber, "Türkiye'nin en yoğun sosyal hareketliliği şuan Rize'de; Aman aman buna dikkat edelim. Biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometre kare alanda ticari, sosyal hayatını yürütüyorsa biz 10 bin kişi olarak 3 kilometrekare içerisinde bunu yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi iyi bir noktaya getirdi ama hala yeterli noktada değiliz" dedi.

"Vaka sayılarımızın önceden yüksek olmasının nedeni yöre insanının sıcakkanlı oluşundandı"

Rize'de geçmişte vaka sayılarındaki artışın Karadeniz insanının sıcakkanlılığından kaynaklı duygu paylaşımının önemli rol oynadığını ama Rizelilerin artık bu konuda daha dikkatli olduğunu söyleyen Vali Çeber "Rize olarak son açıklamalarda en çok vaka sayısı azalan illerdeniz. Bizim vaka sayılarımızın yüksek olduğu dönemler Rize'nin sosyokültürel yoğunluğunun olduğu dönemlerdi. Karadeniz insanı olarak sevincimizi, hüznümüzü biz hep iç içe yaşarız. Cenaze olduğunda, sevinçli bir günde herkes koşar. Bu bizi yoruyor diye ifade ederdim. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bizi iyi bir noktaya getirdi ama hala yeterli noktada değiliz. Kabine toplantısının ardından açıklanan kararlardan sonra inanlarımız çok sıkıldığı için ilk 2 gün biraz yoğunluk oldu. İşte buna çok dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

"Rize'ye çay toplamaya son 1,5 ay içinde 40 bin civarında kişi geldi"

Çay sezonu için Rize Valiliği'nin yaptığı uyarıya vatandaşların genel anlamda uyduğunu dile getiren Vali Çeber "Çay sezonunu yaşıyoruz. İlimize her ne kadar yurt dışından gelen olmasa da yurt içinden müstahsil, çay işçisi ve yarıcı olarak 40 bin civarında vatandaş geldi son 1 buçuk ay içerisinde. Geçtiğimiz yıl gelip dönmeyen 10-15 bin civarında hemşehrimiz de var. Bunlar çay işlerini yürütüyor. Çok şükür dikkat ediyorlar, alanda uyarılarımızı dikkate alanları ben gözlemliyorum. Özellikle dışarıdan gelenlerden çay bahçeleri ile konakladıkları yerlerde kendilerini izole etmeleri ve sağlıklı bir şekilde çay hasadını tamamlamalarını biz rica ettik. Genel anlamda uyulduğunu gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün turizmcilerimiz gibi bizler de özlemle ve hasretle ziyaretçilerimizi bekliyoruz"

Çay sezonu nedeniyle Türkiye'nin en hareketli illerinden birinin Rize olduğunu ve Rizelilerin dikkati elden bırakmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Vali Çeber "Ekstra hareketliliğimiz bizim hiç bitmiyor. Bu dönemde de Türkiye'nin en hareketli ilinin çay bölgesi olan 4 il ve özellikle çay üretiminin yüzde 70'ten fazlasının yapıldığı Rize'nin olduğunu hiçbir hemşerimizin unutmaması lazım. En yoğun sosyal hareketlilik şuan Rize'de. Aman aman buna dikkat edelim. Çünkü biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Yani başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometre kare alanda ticari, sosyal hayatını yürütüyorsa biz 10 bin kişi olarak 3 kilometre kare içerisinde bunu yürütüyoruz. Çok dar bir alanda yaşayan bir vilayetiz. Bu anlamda hemşehrilerimizden bizi memnun eden özenlerine dikkat etmelerini istiyorum. Böyle devam edersek daha da istenen seviyelere geleceğiz. Turizm sezonu geldi. Onlarında rahat bir sezon geçirebilmesi için hepimizin çok dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı
Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı
Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı
Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı

Fahrettin Koca, Türkiye, Rize, Çay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vali Çeber çay sezonunda Rize'deki sosyal hareketliliğe dikkat çekti, şu sözlerle uyardı - Son Dakika


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