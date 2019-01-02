Vali Çeber'den El Sanatları Merkezine Ziyaret

Rize
Valisi Kemal Çeber, Rize Talip Kahraman El Sanatları Merkezini ziyaret etti.
Vali Çeber, merkezdeki kursiyerlerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında El Sanatları Merkezi Müdürü Muarrem Kazanbaş'tan bilgi aldı.
Çeber, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Rize bezinin Rize kültürünün dışa yansıması olduğunu belirtti.
Bir toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden birinin kültür olduğunu ifade eden Çeber, "Rize'ye özgü dokuma tezgahı, yörenin kültürünü ince bir üslupla yansıtan desenleri, insanların günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayan Rize bezi, kültürel bir ürün olmasının yanı sıra ekonomik değeri olan bir üründür. Bu değerimizi daha iyi tanıtmalı ve pazarlamalıyız." diye konuştu.