Vali Çeber'den Güvenlik Noktalarına Ziyaret
1 saat önce
Rize Valisi Kemal Çeber, yeni yıl dolasıyla polis ve jandarma güvenlik noktalarını ziyaret etti.
Rize
Valisi Kemal Çeber, yeni yıl dolasıyla polis ve jandarma güvenlik noktalarını ziyaret etti. AK Parti Rize İl Gençlik Kolları üyeleri ise polis noktasını ziyaret ederek makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
'nin isminin yer aldığı bardakla burada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:38 Kaynak: AA
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