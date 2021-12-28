Vali Çeber, Gençleri Kırmadı… - Son Dakika
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Vali Çeber, Gençleri Kırmadı…

28.12.2021 21:26

Rize Valisi Kemal Çeber, Çayeli Genç Düşünce Derneği üyesi öğrencilerin talebini geri çevirmeyerek Rize- Artvin Havalimanı'nı gezmelerini sağladı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Çayeli Genç Düşünce Derneği üyesi öğrencilerin talebini geri çevirmeyerek Rize- Artvin Havalimanı'nı gezmelerini sağladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya aracığı ile Vali Kemal Çeber'e ulaşan Çayeli Genç Düşünce Derneği üyesi öğrenciler Rize-Artvin Havalimanı haberlerinden çok etkilendiklerini, böylesine büyük bir yatırımı yakından görmeyi çok istedikleri ve mümkünse kendileri ile de görüşmek istediklerini ilettiler.

Gençlerin talebini karşılıksız bırakmayan Vali Çeber, yüksek güvenlikli havalimanı alanını öğrencilerin rehber eşliğinde gezmelerini sağlayarak şantiye toplantı salonunda kendileri ile bir araya geldi.

Öğrenciler ilk olarak Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve Pazar Kaymakamı Mustafa Akın ile birlikte havalimanının yapım aşamasını sunum eşliğinde izlediler. Ardından Vali Kemal Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nın Rize için önemi ve sağlayacağı ekonomik katkılar ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, havalimanın teknik ve stratejik önemiyle ilgili bilgilendirmeler yapan Vali Çeber, "Rize'mize yapılan yatırımlara göstermiş olduğunuz ilgi beni çok mutlu etti. Gençlerimizin ileriye dönük yatırımlara ilgi duymaları, onları yakından görme ve inceleme fırsatı elde etmeleri çok önemli. Bu sayede geleceğimizin teminatı olan sizler atılan bu adımları daha da ileriye taşıyabileceksiniz" dedi. Öğrenciler söyleşi programının ardından rehberler eşliğinde havalimanı inşaatını gezdiler.

Öğrenciler, havalimanı inşaatını gezdikten sonra ülkemiz ve ilimiz için çok önemli devasa bir projenin hayata geçtiğini yerinde görme fırsatı elde ettiklerini ve bundan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini kırmayarak bu imkanı sağlayan Rize Valisi Kemal Çeber'e minnettarlıklarını ilettiler.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Vali Çeber, Gençleri Kırmadı… - Son Dakika


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