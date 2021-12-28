Vali Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Vali Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu

28.12.2021 21:24

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye'nin devasa projelerinden biri olan Rize- Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

İç ve dış hatlar terminali, çay bardağı şeklindeki kule ile çay yaprağı şeklindeki giriş takını gezen Vali Çeber, çalışanlarla sohbet etti ve pistte son asfalt serme işlemini izledi.

Vali Çeber, incelemelerinin ardından gazetecilere yapmış olduğu açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinin her şey gibi havalimanı inşaatını da etkilediğini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda çok özel teknikler uygulanarak çalışmaların son noktaya getirildiğini ifade eden Vali Çeber, havalimanının turizmden ekonomiye, ticaretten istihdama birçok alanda ilimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Vali Çeber, altyapı anlamında son aşamada olduklarını, üst yapıda ise sona çok yaklaştıklarını belirterek, "Havalimanında 1200 arkadaşımız çalışıyor. Yoğun yağış biraz işlerimizi aksattı ama biz çalışmaya ara vermedik. Bugün itibarıyla dökülecek son asfalt ile pisti tamamlıyoruz. Ufak tefek aydınlatmaya dönük işler kaldı. Rahatlıkla altyapı çalışmaları bitti diyebiliriz.

Terminal binaları ve ona bütünleşmiş diğer tüm binalarda sona gelindi. İnşallah kısa bir zamanda da bütün çalışmaları tamamlayacağız. Ülkemiz için en önemli, en büyük yatırımlardan biri olan havalimanımızı bitirme aşamasına geldik. Havalimanımız tamamlanarak hizmet vermeye başladığı anda bölgeye önemli katkı sağlayacak. Havalimanımızın kardeşi dediğimiz İyidere Lojistik Merkezi'nde de çalışmalar hızla devam ediyor. Yıllık yaklaşık 3 milyon yolcunun kullanacağı bir alan ve bölgeye çok değer katacak" dedi.

Rize-Artvin Havalimanı incelemelerinde Vali Kemal Çeber'e, Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, DHMİ Rize-Artvin Kurucu Müdürlüğüne atanan Fikret Akbulut ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Vali Çeber, Rize-Artvin Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


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