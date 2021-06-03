Vali Çeber Şampiyon Sporcularla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, Salarha Kamp Eğitim Merkezini ziyaret ederek, güreş ve halter sporcularının antrenmanını izledi.

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'dan Kamp Eğitim Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çeber, şampiyon güreşçilerin antrenmanlarını izledi ve sporcularla bir süre sohbet etti.

Vali Çeber, güreşin çok önemli bir Milli değerimiz olduğunu ifade ederek; " Burada şampiyon sporcularımızla bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizler hem ilimizi hemde ülkemizi ulusal alanlarda temsil ediyorsunuz. Sizin kazandığınız her madalya bizler için guru kaynağı oluyor.

Ayrıca güreşin bizim kültürümüzde çok ayrı bir yeri var. Sizlerin bu alanda elde ettiğiniz her başarı aynı zamanda bizim kültürel değerlerimize ne kadar sahip çıktığımızın bir göstergesi oluyor.

Şuan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Bakanlıklarımızın da çalışmaları ile birlik spor alanında ciddi ilerlemeler katettik. İnanıyorum ki ilerleyen süreçlerde sizlerin ve sizleri yetiştiren antrenörlerimizin sayesinde çok daha güzel yerlere geleceğiz.

Sizlerle gurur duyuyoruz ve her zaman sizlerin yanında sizlere destek olacağız. " ifadelerini kullandı.

Yapılan antrenmanların ardından Vali Çeber, Kamp Eğitim Merkezini gezerek incelemelerde bulundu ve derece alan sporcu ve antrenörlerine hediye verdi.

Vali Çeber'e gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ve incelemelerde Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı ve Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız eşlik etti.