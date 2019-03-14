Vali, Ceketini Çıkartıp Öğrencilerle Maç Yaptı
52 dakika önce
Sivas Valisi Salih Ayhan, okul ziyareti sırasında voleybol oynayan öğrencileri görünce ceketini çıkartıp aralarına girdi.
Sivas
Valisi Salih Ayhan
, okul ziyareti sırasında voleybol
oynayan öğrencileri görünce ceketini çıkartıp aralarına girdi.
Vali Salih Ayhan, Valilik tarafından hayata geçirilen 'Spor Sivas Projesini' yerinde gözlemlemek için Sivas Lisesi ve Kongre Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerin; masa tenisi, hentbol, voleybol ve basketbol
oynadığını görünce ceketini çıkartıp aralarına girdi. Uzun süre öğrencilerle maç yapan Ayhan, başarılı atışlarıyla dikkat çekti. Öğrencilerin de vali ile yaptıkları müsabakadan memnun oldukları görüldü. Ayhan, keyifli maç sonrası takım arkadaşlarını ve rakip öğrencileri tebrik etti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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