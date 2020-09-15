Vali Çelik: "Ahilik, özünde delikanlı olmaktır" - Son Dakika

Vali Ali Çelik, 13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 33'üncüsü kutlanan Ahilik Haftası sebebiyle ahi heyetini kabul etti.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, esnaf ve sanatkarlar, meslek kuruluşlarının temsilcileri Kütahya Valisi Ali Çelik'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarete; Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Ahi Baba Saim Kolhan, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kabullerinden dolayı esnaf teşkilatları adına Vali Ali Çelik'e teşekkür eden KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, "Ahi Teşkilatı'nın ahlak kurallarını, o dönem yaşanılanları bugünkü esnaflarımıza aktarabilmek için Ahilik Haftası'nı kutluyoruz. Ahiliği yaygınlaştırmayı, felsefesini anlamayı ve anlatabilmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bunu hep beraber başarırız" dedi.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, "Güzel ahlak, doğruluk, iş ahlakı, yardımlaşma, dayanışma ahiliğin en temek dinamikleridir. Ahilik; zorda kalana destek olmak, bir ve beraber olmak, birbirine sahip çıkmak ve dayanışmak, özünde delikanlı olmaktır" ifadelerini kullandı.

"Kurallara riayet edip bu süreci birlikte yönetmekten başka bir şansımız yok"

Ahilik felsefesinin 13. yüzyıldan günümüze ışık tutmaya devam ettiğini kaydeden Vali Çelik, "Bir insanın hayatında aradığı en önemli husus güven. İnsan, hem aldığı malın ve hizmetin kalitesine, ona sağlayacağı faydaya güvenmek istiyor hem de kandırılmadığını hissetmek istiyor. Güven duygusu olmadığı zaman sizin yapacağınız ticaretin veya alışverişin hiçbir anlamı yok. Onun ahilikteki temel dinamik güven. O güveni hep birlikte inşa edebilirsek başarı kendiliğinden gelecektir" diye konuştu.

Akıl, ahlak, bilim ve dayanışma ilkeleri üzerine kurulan Ahilik Teşkilatı'nın önemli merkezlerinden birinin Kütahya olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, "Ahi adını taşıyan 4 mahallemiz, çeşmelerimiz, türbelerimiz ve mezarlıklarımız bunun en önemli göstergelerindendir. Geçmişimizdeki o güven duygusu bize güç veriyor, değerlerimizin olduğunu hatırlatıyor ve geleceğe daha iyi bakmamıza vesile oluyor" diye konuştu.

Korona virüs salgınıyla mücadelede esnaf teşkilatlarından destek isteyen Vali Çelik, "Zorlukların hepimiz farkındayız. Kurallara riayet edip bu süreci birlikte yönetmekten başka bir şansımız yok. Tedbirlere ve kurallara uymaya devam edersek en azından sürdürülebilir, kontrollü bir yaşamı yönetebiliriz hep beraber. Bütün üyelerinize, tanıdıklarınıza, eşinize, dostunuza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını hatırlatmanızı istirham ediyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA