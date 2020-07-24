Vali Çelik, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Vali Çelik, basın mensuplarıyla buluştu

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Basında sansürün kaldırılması; tarafsız, doğru haberlerin her bireyin, her vatandaşın öğrenme hakkının ortaya çıkması sonucunu doğuruyor ki, önemi de burada ortaya çıkıyor.

Vali Çelik, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Basında sansürün kaldırılması; tarafsız, doğru haberlerin her bireyin, her vatandaşın öğrenme hakkının ortaya çıkması sonucunu doğuruyor ki, önemi de burada ortaya çıkıyor. Yönlendirilmiş, farklı, baskılanmış, bilginin üstünün örtüldüğü bir dünyanın artık zaten gelişen teknoloji karşısında da çok zor olduğu hepimizin malumu" dedi.

Vali Çelik, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Polisevinde İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç'in de katıldığı kahvaltılı buluşmada konuşan Vali Çelik, "Yapmış olduğunuz meslek, emek isteyen, koşuşturma isteyen zor bir görev. Bu görevi ifa etmek için de çaba içerisindesiniz, koşturuyorsunuz, elinizden geldiğince en iyisi için mücadele ediyorsunuz. Ben bu anlamda da kendinize ve şehrimize katmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Klasik ve gerçek olan en temel cümle; basın yasama, yürütme, yargı erklerinin yanında 4. güç olarak ifade ediliyor. Bunun en önemli ehemmiyeti, bu güçleri tanımladığımız zaman devlet ya da toplumsal hayat, millet hayatında hizmeti tanımlıyor. Yasama, yürütme, yargı dediğiniz şey hizmet, dolayısıyla basını da 4. güç olarak ifade ettiğimiz zaman millete yönelik bir hizmetin bir parçasıyız. Bu da ayrıca onur verici bir görev. Ortaya çıkardığı sonuç itibariyle baktığınız zaman milletin haber alma, öğrenme ve ifade etme alanındaki sözcüleri, temsilcileri konumuna gelmiş durumda basın mensuplarımız. Bu yönüyle de insanların haber alma hakkını, olayları öğrenme hakkını sizlerin vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olması da yaptığınız hizmetin kat be kat önemini artırıyor. Basında sansürün kaldırılması; tarafsız, doğru haberlerin her bireyin, her vatandaşın öğrenme hakkının ortaya çıkması sonucunu doğuruyor ki, önemi de burada ortaya çıkıyor. Yönlendirilmiş, farklı, baskılanmış, bilginin üstünün örtüldüğü bir dünyanın artık zaten gelişen teknoloji karşısında da çok zor olduğu hepimizin malumu. Ama bizlere düşen, millete, insanlığa hizmet etmeyen isteyen devletin ve ülkenin tüm bireylerin bakması gereken perspektif, gelişme, doğru ve tarafsız, adaletli olanın insan hayatının bir parçası olması haline getirilmesi için mücadele etmek. Sizler bunun bir parçasısınız. Önemli olan; yanlışı, eksiği, fazlasını, o tespit ettiğiniz neyse, ya da sizin gözünüzden gözüken olguyu yalın bir haliyle resmetmek. Onu diğer vatandaşların öğrenme hakkının aracısı olmak. Bu anlamda yaptığınız hizmetlerden dolayı, gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Allah yürüttüğünüz mesleğinizde sizleri daha iyi, daha başarılı noktalara getirmesi için güç versin, kuvvet versin. Bunun yanında da ilk başta sağlık ve huzur versin" diye konuştu.

"Maske, mesafe ve temizlik kontrollü sosyal hayatın bir parçası"

Kona virüsle mücadelede de basın mensuplarından büyük destek gördüklerini ifade eden Vali Çelik, "Malumlarınız olduğu üzere dünyanın da başının belası olan bir Korona virüs salgınıyla mücadele içindeyiz. Bu aşamada bize sağlığın ne kadar değerli odluğunu bize tekraren hatırlatıyor. Öncelikli olarak bu korona virüsüyle mücadelede de sizlerden büyük destek istiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusu artık kontrollü sosyal hayatın bir parçası haline gelmek zorunda. Günlerin başlangıcı da zaten kontrollü sosyal hayat. Günlük yaşamın kendini tekrar ettiği her bir faaliyet; alışverişten tutun da günün ve yılın içinde ihtiyaç duyduğumuz nişan, düğün, Allah göstermesin bir yakınımızın vefat etmesiyle karşılaştığımız taziyeye kadar hepsi bu sosyal hayatın bir parçası. Bu parçanın içinde kontrolü kaybettiğimiz anda ortaya çıkaracağı sonuçlar maalesef ağır bir tabloyla karşımıza gelebiliyor. Aynı bir taziye ziyareti ya da bir düğün merasimi sırasında 5-6 kişinin birbiriyle teması ve yayılması en istemediğimiz tablonun başında geliyor. Onun için bu anlamda sizlerin her aşamada bunun altını çizen bir bakışınızın olması bize büyük bir katkı sunar. Bize derken kastettiğim şey milletimiz, devletimiz. Bazen insanlar veryansın ediyor, yine maske kontrolü yapıyorlar, maske takma zorunluluğunun tek bir amacı var, insan hayatının yaşamını korumak, başka bir amacı yok. İnsanlarımızın sağlıklı olabilmesi, sağlıklı bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilmesi en temel bakış açımız. Sizlerin bu anlamdaki desteği inanılmaz önemli. İl valisi olarak sizlerin yaşayabileceği genel anlamdaki bütün sorunların muhatabı olarak ben elimden geleni yapmaya hazırım. Basın Müdürümüz Hamiyet hanım bu konuda sizlerle temas halinde. Bize düşen bir görev olursa da sizlere destek vermekten memnuniyet duyarım. Çözüme ihtiyaç duyduğunuz bir konu olursa gece gündüz iletişim halinde olabilir. Çünkü bilgi ve haber yönetmek için doğruyu ve gerçeği anında öğrenmek, ona ulaşmadaki hız önem arz ediyor. Farklı bir algının üzerinden bir çok farklı gerçekler inşa edilmeye çalışılabiliyor ve istenmeyen sonuçlar olabiliyor. İletişimin açıklığı, iletişimin hızı ne kadar doğru bir şekilde gerçekleşirse sağlıklı bir ortam oluşuyor.

Hepinize teşekküre diyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şu anda görev yapanlara da sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 02:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çelik, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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