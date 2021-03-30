KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi - Son Dakika

KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi

30.03.2021 17:34

Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istediKÜTAHYA'da 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla başlatılan farkındalık etkinliğinde, Vali Ali Çelik sürücülere, yayalar geçitlere yaklaşırken hız sınırını sorup bilmeyenlerin ehliyetlerini aldı.

Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi

KÜTAHYA'da 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla başlatılan farkındalık etkinliğinde, Vali Ali Çelik sürücülere, yayalar geçitlere yaklaşırken hız sınırını sorup bilmeyenlerin ehliyetlerini aldı. Vali Çelik, yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarılarda bulunup sohbet ettiği sürücülere, daha sonra ehliyetlerini geri verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla hayata geçirilen etkinliğe, Kütahya Valisi Ali Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç ve bazı daire müdürleri katıldı. Etkinlikte Atatürk Bulvarı Erdoğan Atasoy Caddesi'ndeki yaya geçitlerinin ortasındaki beyaz çizgiler, kırmızıya boyandı.

SORUYU BİLEMEYENLERİN EHLİYETLERİNİ ALDI

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaya geçidinin boyanmasının ardından sürücülere kırmızı düdük ve şapka hediye etti. Yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla durduğu sürücülerle sohbet eden Vali Çelik, yaya geçitlerine yaklaşıldığında hız sınırının kaç olması gerektiğini de sordu. Hız sırının 30 olduğunu bilmeyen sürücülerin ehliyetlerini alıp sürücüleri bilgilendiren Vali Çelik, kısa süren sohbetin ardından sürücülerin ehliyetlerini iade etti.

Araç ve yayaların kesiştiği noktalar can kayıplarının çok fazla olduğunu belirten Vali Çelik, 'Bu uygulamayla birlikte yaya ölümlerinde ciddi düşüş sağlandı. Ben bu uygulamaya bütün vatandaşlarımızın destek vermesini istiyorum. 2015 yılında 2 bin 500 civarında yaya kaybı yaşanırken, 2020 yılına gelindiğinde bu rakam 300'lü rakamlara düştü. Bu çok ciddi bir azalış. Bu alışkanlıkların tüm vatandaşlarımız tarafından içselleştirilmesi büyük bir önem arz ediyor. Karayolları Kanunu bunu düzenleyerek, yaya ve okul geçitleri ile kavşaklara yaklaşırken tüm sürücüler 30 kilometre ve altına düşürmek zorundalar. Bu kurallara uyarsak herhangi bir can kaybı yaşamadan bir düzen kurarız ve hep birlikte daha sağlıklı bir şekilde trafik akışını ve can güvenliğimizi emin etmiş oluruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından bugün başlatılan 'kırmızı çizgimiz' uygulamasının da temeli budur ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi
KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA Vali Çelik kırmızı çizgi çizdi, hız sınırına uyulmasını istedi - Son Dakika


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