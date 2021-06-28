Vali Çelik ile Milletvekili Gazel, Köylüleri Dinledi - Son Dakika

Vali Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Tavşanlı'nın merkez köyleri Emirler ve Karaköy'de incelemelerde bulundu.

Vali Çelik ile Gazel, Karaköy Muhtarı İsmail Yerlikaya ile Emirler Köyü Muhtarı Hüseyin Yaşar'dan köylerin durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgiler aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağı içinde yer alan Tavşanlı - Emet karayolu, Karaköy ve Emirler köy yolu bağlantı noktalarını da inceleyen Vali Çelik ile Gazel, muhtarların taleplerinin imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlara talimat verdiler.