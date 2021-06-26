Vali Çelik ile Milletvekili Gazel, Sel Bölgesinde İnceleme Yaptı - Son Dakika

Vali Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, selden etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Çelik, "Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşımızın emrinde" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik ile AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, birkaç gün önce sağanak yağışlardan dolayı meydana gelen selde zarar gören Kütahya'nın merkez köylerinden Lütfiye ve Yumaklı'yı ziyaret etti.

Selin zarar verdiği alanlarda incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgiler alan Vali Çelik ile Gazel, köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sel nedeniyle çökme meydana gelen ve İl Özel İdaresi tarafından eski haline getirilen Kozluca-Yumaklı-Lütfiye köylerinin bağlantı yolunu da inceleyen Vali Çelik, yetkililerden bilgiler aldı.

"Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşımızın emrinde"

İlk andan itibaren gerekli tüm çalışmaların yapıldığını kaydeden Vali Çelik, "Selde herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizim için bir sevinç meselesi. Zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşımızın emrinde. Rabbim beterinden korusun" dedi.

Söğüt Yaylası'nda hayvanlarını otlatan çobanla da bir süre sohbet eden Vali Çelik ile Gazel, vatandaşın istek ve taleplerini dinledi.

İncelemelerde Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Fatih Gümüşay da hazır bulundu.