Vali Çelik, şehit babası Yaşar Yıldız'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Dumlupınar ilçesine bağlı Hamurköy'de düzenlenen cenaze namazına Vali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Vali Yardımcısı ve Dumlupınar Kaymakam Vekili Halil İbrahim Ertekin , İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç , Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ile Yaşar Yıldız'ın yakınları katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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