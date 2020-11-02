Vali Çelik'ten Müdür Ali Temiz'e iade-i ziyaret - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'e iade-i ziyarette bulundu.
İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından karşılanan Vali Çelik, Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti.
Makamda bir süre Ali Temiz ile görüşen Vali Çelik, çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Temiz, Vali Çelik'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA
- Kaynak: İHA
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